В Луге лед с крыши упал на женщину с детской коляской

На малыша в коляске и его маму упал лед с крыши. Фото: СУ СКР по Ленобласти.

Еще одна мама с ребенком попали под упавший с крыши лед. На этот раз инцидент произошел в Ленинградской области, а точнее, на Киевской улице города Луга. Женщина вышла погулять с малышом утром 9 февраля. И это едва не привело к трагедии.

- Установлено, что во время прогулки женщины с ребенком, который находился в коляске, с крыши дома 53 по улице Киевской в городе Луга на коляску упала глыба льда. Женщина с ребенком не пострадали, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК Росси по Ленобласти.

После этого следователи СК вместе с полицейскими сходили в офис управляющей компании, которая должна следить за состоянием данного дома и провели выемку документов.

Сейчас правоохранительные органы ведут проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что накануне такой же инцидент произошел в Великом Новгороде. Мама малыша получила травмы.

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