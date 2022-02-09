Мать обнаружила мертвого младенца дома в Ленобласти

В Ленобласти мать обнаружила мертвого новорожденного сына Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в одной из семей внезапно умер новорожденный ребенок. В одиннадцатом часу утра 8 февраля 2022 года в экстренную службу позвонила 31-летняя жительница поселка Гладкое Тосненского района и сообщила, что ее четырехмесячный сын не дышит. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место приехали врачи и сотрудники полиции. Они осмотрели тело ребенка, никаких внешних признаков насильственной смерти на нем не было. Труп направили в морг для установления причины смерти, - рассказали источник.

Известно, что мать малыша на учете в не состоит. Никаких жалоб на семью раньше не поступало. Живут они с матерью женщины, бабушкой малыша - женщина ранее привлекалась к уголовной отвественности за кражу. Сожитель матери - 32-летний мужчина.