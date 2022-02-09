Эрмитаж изменил режим работы из-за коронавируса

Эрмитаж изменит график работы с 15 февраля
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Из-за сложной эпидемиологической обстановки государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге принял решение изменить режим работы. Теперь музей будет работать по сокращенному графику. К нему он приступит с 15 февраля 2022 года, рассказали в пресс-службе музея.
- С 15 февраля 2022 года в Главном музейном комплексе и Главном Штабе Государственного Эрмитажа изменится режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, - рассказали в Эрмитаже.
Музей будет принимать гостей со вторника по четверг с 11 до 18 часов. При этом в субботу Эрмитаж и Главный штаб будут работать для посетителей до 20 часов. Последний сеанс на посещение – за два часа до закрытия. Билетные кассы завершают свою работу за один час до закрытия музея.
Кроме того, Зимний Дворец Петра I временно закрылся для посетителей с 8 февраля.