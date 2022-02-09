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Происшествия9 февраля 2022 14:58

Суд Петербурга арестовал двух заместителей главврача диагностического центра, где семь пациентов умерли от бария

Наталья Суровенко и Александра Феофанова останутся в СИЗО по 26 марта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд взял под арест заместителя главврача медцентра, где умерли семь пациентов.

Суд взял под арест заместителя главврача медцентра, где умерли семь пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский райсуд Петербурга избрал меру пресечения для еще двух сотрудниц Городского консультативно-диагностического центра № 1, после обследования желудка в котором умерли семь пациентов.

- В отношении Натальи Суровенко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», избрано заключение под стражу по 26.03.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Арестованная работает в медцентре на должности заместителя главного врача по лечебной и экспертной работе.

Точно такое же решение было вынесено и в отношении Александры Феофановой - заместителя главного врача по медицинской части.

Их непосредственный начальник Евгений Попов ранее также был отправлен в СИЗО. В следственном изоляторе находится и заведующая отделения Елена Медведева.

Всем медикам грозит до 10 лет лишения свободы.

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