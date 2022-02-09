В Ленобласти ревнивец запер друга в доме, требуя сознаться в связи с его женой

Мужчина заманил друга домой, чтобы выпытать признание о связи с его женой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Настоящие шекспировские страсти разгорелись 8 февраля в деревни Шамокша Лодейнопольского района Ленобласти. Днем в полицию обратился мужчина, который заявил, что его заперли в частном доме. Причиной стала ревность.

- Со слов заявителя: его удерживал силой знакомый. Некий Игорь сначала пригласил приятеля в гости, а после запер в доме требуя сознаться в связи со своей женой, - сообщает источник «КП-Петербург».

Самое странное, что старшему Игорю помогал его сын, тоже Игорь. «Любовнику» пришлось провести взаперти несколько часов, прежде чем он смог покинуть гостеприимный дом.

Сейчас местный участковый выясняет рассказ заявителя. Пока подтверждений не установлено.