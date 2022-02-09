Моника Беллуччи представит моноспектакль в Санкт-Петербурге 27 и 28 мая

Моника Белуччи едет в Санкт-Петербург. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Актриса из Италии Моника Беллуччи представит в Северной столице моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» в авторской постановке Тома Вольфа. Об этом сообщили в пресс-службе организатора показа.

Авторскую постановку покажут в Александринском театре 27-28 мая. Россия станет третьей страной, где это произойдет. Премьера моноспектакля состоялась в театре Мариньи в Париже в 2019 году, позже представление показывали в Афинах.

- Для нас обоих (Беллуччи — Прим. ред.) постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу. За это время перед нашими глазами пролетят тридцать лет ее жизни, наполненной славой и болью, - цитирует режиссера пресс-служба организатора моноспектакля в России.

Постановка основана на документальном биографическом фильме и книге Тома Вольфа, в которую вошли более 350 неопубликованных ранее писем Марией Каллас, написанных ей за 30 лет.