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Общество9 февраля 2022 16:38

Смольный похвастался абсолютным рекордом по вывозу снега за зимний сезон

Коммунальщики убрали с улиц города 3,38 млн кубометров сугробов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сожгли рекордное количество снега за неполный зимний сезон.

В Петербурге сожгли рекордное количество снега за неполный зимний сезон.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном сообщили о сжигании 3,38 млн кубометров снега за текущий зимний сезон в Петербурге. Как отмечают в пресс-службе администрации губернатора, это абсолютный рекорд за 10 последних лет работы снегоплавильных пунктов Северной столицы. Ранее чиновники уже сетовали, что зима выдалась снежной, осадки шли почти каждый второй день. Для сравнения, в предыдущем сезоне коммунальщики утилизировали только 1,8 млн кубометров сугробов.

- Мы вынужденно задействовали дополнительные площадки для складирования снега. Его вывоз и утилизация синхронизировали с уборкой улиц. Утилизация снега ежегодно предотвращает сброс в реки и каналы города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Добавим, что сейчас снег в городе принимают 11 снегоплавильных пунктов. Кроме этого сугробы складируют в трех точках на окраинах Петербурга. К слову, оттепель в Северной столице продержится до конца рабочей недели.

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