В Павловском соборе Гатчины нашли послание двухвековой давности на французском

В Павловском соборе обнаружили послание двухвековой давности на французском языке. Фото: правительство Ленобласти

Во время реставрационных работ в соборе в Гатчинском районе Ленобласти была обнаружена двухвековая надпись на французском. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона 9 февраля.

Французскую надпись нашли в кресте Павловского собора в Гатчине при реставрации.

- H. Sengеlin. Contre-maître chez son Altesse Impériale Le Duc de Leuchtenberg (Г. Сенжелэн, прораб его императорского высочества, герцога), - говорится в послании.

Пресс-служба привела два предположения специалистов о смысле послания.

- Первое касается происхождения прораба – вероятно, он был немцем. Второе – о самом герцоге. Возможно, речь идёт о Герцоге Лейхтенбергском, - говорится в сообщении.

Специалисты объяснили, что кресты и цепи с позолотой для собора изготовили на литейном заводе герцога Лайхтенбергского. Его полное имя – Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне (внук Наполеона Бонапарта). После свадьбы с дочерью Николая I он получил титул Императорского Высочества.

Окончание же реставрации Павловского собора в Гатчине планируют в декабре 2022 года.