Власти Петербурга опубликовали проект мусорной реформы и просят его обсудить

В Петербурге появился проект мусорной реформы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный сообщил о создании проекта мусорной реформы в Петербурге и Ленобласти. Документ появился на сайте «Невского экологического оператора» (НЭО). Любой желающий может дать критические замечания по поводу проекта по телефону горячей линии 7 (812) 219-28-62 (с понедельника по субботу с 8:00 до 20:30, в воскресенье – с 10:00 до 17:00) или через электронную почту concept@spb-neo.ru. Заявки принимают с 9 по 18 февраля.

Читать придется много и внимательно – в документе 415 страниц. Власти обоих регионах оставляю в силе планы по строительству минимум пяти комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), три из них появятся в Ленобласти. Кроме этого десятки страниц проекта посвящены усовершенствованию раздельного сбора мусора, но сортировка будет происходить в основном на самих заводах.

- В Петербурге высокая доля активного населения, которые готовы сортировать ТКО в источнике, оказывать поддержку инициативам. Раздельный сбор становится частью социально приемлемого поведения. При этом сформировалось большое количество схем раздельного сбора вторсырья, которые являются частью сложившейся схемы. Необходимо решение вопроса о взаимодействии регионального оператора по обращению с ТКО с этими проектами, - в том числе отмечают разработчики проекта.