Беглов назвал капремонт Биржевого моста подарком для петербуржцев к 320-летию города

В Петербурге рассказали о ходе капремонта Биржевого моста.

Биржевый мост в Санкт-Петербурге откроют к маю 2023 года. Обновленная конструкция станет подарком для петербуржцев к 320-летию города. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Его слова передала пресс-служба Смольного.

К февралю нынешнего года строители демонтировали светильники, старый асфальт для уже нового слоя покрытия, смонтировали троллейбусную сеть, установили временную опору разводного пролета.

- С последней реконструкции Биржевого моста прошло 60 лет, после этого ремонт не проводился. Поскольку мост несет серьезную транспортную нагрузку, откладывать работы было нельзя. Они начались в октябре, идут по графику. Открытие обновленного моста станет подарком к 320-летию Петербурга, - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После капитального ремонта тротуары на мосту станут шире на 30 сантиметров с каждой стороны. Движение по Биржевому мосту планируют открыть в ноябре 2022 года, а полностью завершить капремонт – к маю 2023 года.