Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за цитату Сартра в Сети

Жителя Петербурга оштрафовали за цитату философа Сартра. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей Алексея Филиппова за публикацию цитаты философа Жана-Поля Сартра во «ВКонтакте». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти или вражды по статье 20.3.1. КоАП.

Филлипов опубликовал на своей странице картинку с изображением французского философа и надписью в виде его цитаты: «Любой антикоммунист – ******* (негодяй - Прим.Ред)». Это произошло в 2017 году. В 2020 году прокуратура обратилась в СПбГУ, чтобы провести экспертизу цитаты. Кроме этого, надзорное ведомство рассказала о происшествии центру «Э» – главному управлению по противодействию экстремизму.

- Суд признал Филиппова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - говорится в объединенной пресс-службе судов Петербурга.