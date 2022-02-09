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Общество9 февраля 2022 18:18

В Петербурге расчистили от снега 70% дворовых территорий

Коммунальщики ускоряются, пока в городе оттепель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге полностью очистили от снега более 11 тысяч дворов.

В Петербурге полностью очистили от снега более 11 тысяч дворов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полностью очистил от снега 11 146 дворов. Об этом сообщил глава городского жилищного комитета Олег Зотов на своей рабочей странице во «Вконтакте». Итого в Северной столице привели в порядок примерно 70% от всего количества внутриквартальных территорий. Коммунальщики ускоряются, поскольку на дворе оттепель. А уже к субботе в Петербурге похолодает, ожидается гололедица.

Как пишет Зотов, лучше всех с работой справляются управляющие компании в Колпинском, Курортном и Фрунзенском районах. Однако и там коммунальщики не без греха. Например, в Сестрорецке нашли бардак в дворе дома №12 на улице Токарева. А вот где темпы нужно серьезно наращивать, так это в Невском, Красносельском и Центральном районах.

- В целом, замечания пока можно найти в каждом дворе, потому что сейчас коммунальные службы вынуждены исправлять свои же ошибки из-за изначально неправильной организации уборки. Всем районам поставили задачу полностью очистить дворы до конца текущей недели, то есть до 13 февраля, - отмечает глава жилкома.