Памятник букве «Ш» установят в Ленобласти

В Ленобласти появится необычный памятник - в честь буквы "Ш". Фото: Госзакупки

Памятник букве «Ш» установят в селе Паша Волховского района Ленобласти в 2022 году. Сведения об этом появились на сайте государственных закупок. Памятник букве станет главной достопримечательностью в новом общественном пространстве. На территории построят променад с качелями, установят скамейки и сделают фотозону.

- Размеры «Ш» составят 140 на 70 сантиметров. Литера расположится на железобетонной тумбе. Стенки буквы создадут из перфорированного окрашенного металла, объект оснастят подсветкой, - отмечается в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Кроме этого, отремонтируют дороги от жилых домов до нового парка, оборудуют две велопарковки, починят беседку у колодца. Благоустройство завершат до 1 августа 2022 года. Начальная стоимость контракта – 11 миллионов рублей.