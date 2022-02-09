Треть девятиклассников из Петербурга прошли дистанционное собеседование по русскому языку

В Петербурге треть девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Треть девятиклассников из Петербурга прошли собеседование по русскому языку в дистанционном формате. Об этом рассказали в городском комитете по образованию. Ноу-хау ввели из-за резкого роста заболеваемости «омикроном». Привычный очный формат выбрали 65% учащихся. Напомним, это такой «разогрев» перед ОГЭ. Более 400 девятиклассников попросили пройти собеседование в дополнительный день из-за нахождения на больничном. Для них испытание пройдет 9 марта 2022 года.

А дополнительный день для пересдачи установили на 16 мая. По итогам собеседования ставят не оценки, а «зачет» или «незачет».

- В итоговое собеседование входят четыре задания: выразительное чтение текста, пересказ прочитанного с включением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с собеседником по теме монолога. При очном формате на все задания отводится 15 минут, при дистанционном – 20-25 минут с учетом времени на подключение, - отметили в профильном комитете Смольного.

Добавим, что результаты прохождения итогового собеседования по русскому языку должны огласить в школах ровно в день сдачи, то есть 9 февраля.