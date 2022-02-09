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Общество9 февраля 2022 19:02

В Смольном пообещали трудоустроить еще 5 тысяч дворников для уборки снега

В жилкоме подтверждают, что в городе не хватают специалистов ручного труда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга заявили о необходимости трудоустройства еще 5 тысяч дворников, чтобы успешно справляться со снегопадами.

Власти Петербурга заявили о необходимости трудоустройства еще 5 тысяч дворников, чтобы успешно справляться со снегопадами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном пообещали трудоустроить еще минимум 5 тысяч дворников для борьбы со снегом и гололедом во внутриквартальных территориях. Об этом сообщил глава технического управления городского жилкома Андрей Джалалов. По информации чиновника, пока что в Северной столице работают только 7 тысяч дворников, этого количества явно недостаточно. Причем из этого числа только 4 тысячи рабочих трудятся в штате управляющих компаний.

- Новый подход к уборке позволит уйти от лоскутного одеяла ведомственной принадлежности. За уборку внутриквартальных территорий теперь будет отвечать единая госбюджетная организация (ГБУ) со своим штатом рабочих, - подчеркнул Андрей Джалалов.

В жилкоме не стали отрицать и проблемы с количеством кровельщиков, отвечающих за уборку крыш от сосулек, снега и наледи. Пока что таких специалистов в городе около 1,5 тысячи человек. Но во время снегопада таких сил недостаточно – нужно вывести на работу одновременно минимум 9 тысяч кровельщиков.