Петербургский метрополитен обновят тысячей новых вагонов за 10 лет

В метрополитене Петербурге обновят множество вагонов за 10 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около тысячи вагонов метро заменят за 10-летний период на новый подвижной состав. Об этом во время круглого стола в СПбГУ заявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Собрание посвятили городским реформам.

- Не секрет, что с вагонами, которые сегодня еще ходят в нашей подземке, уже не один десяток лет. В ближайшие 10 лет при поддержке федерального бюджета будет произведена масштабная замена этих вагонов. Почти 1 000 вагонов заменят в этот 10-летний период на новый современный подвижный состав, - сказал вице-губернатор Северной столицы.

По состоянию на январь, в парке петербургского метрополитена находится 1 935 вагонов. Пресс-служба транспортной системы также отметила, что к началу февраля у 806 вагонов закончился срок службы. Каждый из них починили, чтобы допустить к перевозке петербуржцев.

Кроме этого, город приобретет 500 трамваев за десятилетие, добавил соколов.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала, что в городе появятся 57 новых трамваев.