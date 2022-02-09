Утки облюбовали лужи в Петербурге во время оттепели

Уточкам Петербурга понравились даже маленькие лужи на дорогах. Фото: vk.com/primor.district

Утки облюбовали лужи в Петербурге, покуда идет оттепель. В частности, птичек заметили у пешеходного перехода возле станции метро «Черная речка». Фотографии нового «океанариума» опубликовали в сообществе «Питер.Районы (Приморский)» во «Вконтакте».

- У метро «Черная речка» настолько плохо убраны дороги, что по растаявшему снегу плавают утки, - пишет удивленная женщина-очевидец.

Коммунальщики обещают избавить город от луж до конца недели. Фото: vk.com/primor.district

К слову, уточкам стопит поторопиться и вернуться на прежнее место дислокации. Вероятно, это речка Карповка. Дело в том, что к субботе в городе будут заморозки. Да и коммунальщикам поставили задачу до конца недели полностью очистить улицы и дворы города от снега и луж. Отдельно рабочие уделяют время прочистке забившейся канализации, так что воды на дорогах должно стать меньше.