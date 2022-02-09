Коту петербуржцев потребовалась спасательная операция после приема у ветеринара

В Петербурге спасли котенка, застрявшего в потолке. Фото: vk.com/koshkispas

После приема у ветеринара кот петербуржцев спрятался в дырке потолка. Только после демонтажа части конструкции питомца удалось вытащить. Видеозапись спасательной операции животного опубликовала служба-спасательного отряда «Экстремум». Хозяева кота обратились к ветеринару за помощью после того, как их питомец заболел.

- После приема ветеринара, дома, кот ушел в отверстие в ванной комнате, про которую знали только строители. Там он безвылазно находился больше суток. Своими силами его достать не удалось, а коту нужно было дать лекарство, - пишут волонтеры из «Кошкиспаса»

После разрушения части потолка в ванной комнате специалисту удалось достать домашнее животное. Сейчас с котом все в порядке, о чем сказала хозяйка питомца.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о нашествии уток в городе, птички облюбовали даже маленькие лужи, появившиеся во время оттепели.