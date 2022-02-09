Проверки предприятий ЖКХ в Петербурге могут окончательно парализовать уборку снега

В Петербурге может возникнуть новая проблема с уборкой снега из-за масштабных обысков у коммунальщиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверки жилищно-коммунальных предприятий Петербурга в городе могут окончательно парализовать уборку снега в городе, пишет издание «Мойка 78».

- Вероятно, нарушения найдутся у многих компаний, и работа по уборке снега в Петербурге рискует оказаться парализованной, - пишет портал.

Напомним, что в Петербурге возбудили 19 уголовных дел из-за плохой уборки снега. Кроме этого, семь жителей Петербурга стали жертвами падения сосулек за сутки. Один из них – дворник.

«Мойка78» добавляет, что очистку дорог Василеостровского, Петроградского, Центрального Адмиралтейского, Московского и Фрунзенского районов за 8,3 млрд рублей осуществляет со второй половины 2020 по середину 2022 года СПб ГУДП «Центр», гендиректором которого является Владимир Четвертиновский. При этом, как отмечают в издании, «Центр» чистит улицы не сам, а руками субподрядчиков: ООО «Росгру», ООО «Экотранс», ООО «СП «Северное», директором которого является Алексей Засядь-Волк, кровный родственник директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» Александра Засядь-Волка.