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Общество9 февраля 2022 20:54

Законопослушный петербуржец вызвал полицию в шаверму, где у него не спросили QR-код

Сотрудники МВД отрабатывают даже такие «санитарные» заявки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге полиция выехала на вызов об отсутствии проверок QR-кодов в шаверме.

В Петербурге полиция выехала на вызов об отсутствии проверок QR-кодов в шаверме.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Законопослушный петербуржец вызвал наряд полиции в кафе с шавермой, где у него на входе не спросили QR-код. Мужчина возмутился тем, что сотрудники общепита не соблюдают меры безопасности по коронавирусу, сделал им замечание и позвонил в службу 112. И чудо – полицейские действительно прибыли на место, несмотря на то, что в кафе не было скандала или драки. Как сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, для организации все закончилось без последствий – просто это поле работы Роспотребнадзора.

- Да, и на такие вызовы приходится выезжать. Инициатору сообщения разъяснили право обратиться в Роспотребнадзор, чтобы там установили факт нарушения и привлекли общепит к ответственности, - отметил источник.

Тем временем в Петербурге вот-вот подойдет к концу действие ковидных ограничений, введенных для детей из-за вспышки «омикрона».