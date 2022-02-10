Метрополитен Петербурга выделил 17 млн рублей на ремонт электрокотельных на семи станциях

Метрополитен Петербурга хочет отремонтировать электрокотельные на семи станциях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен выделил 17,1 млн рублей на ремонт электрокотельных на семи станциях: «Проспект Ветеранов 1», «Нарвская», «Политехническая», «Обухово», «Московские Ворота», «Сенная Площадь», «Чкаловская». Об этом сообщается на сайте госзакупок. От подрядчика потребуют заменить тепломеханические оборудования.

- Дата рассмотрения вторых частей заявок участников электронного аукциона и принятия решения о допуске/недопуске участников: 3 марта 2022 года. Дата подведения итогов аукциона: 4 марта 2022 года. 2.6.1. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ, - сообщается в конкурсной документации.

Добавим, что все работы должны выполнить до конца 2022 года. При этом от подрядчика потребуют и перевезти отходы на специальные полигоны.