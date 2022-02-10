Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 22:45

Метрополитен Петербурга выделил 17 млн рублей на ремонт электрокотельных на семи станциях

Об этом сообщается на сайте госзакупок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Метрополитен Петербурга хочет отремонтировать электрокотельные на семи станциях.

Метрополитен Петербурга хочет отремонтировать электрокотельные на семи станциях.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен выделил 17,1 млн рублей на ремонт электрокотельных на семи станциях: «Проспект Ветеранов 1», «Нарвская», «Политехническая», «Обухово», «Московские Ворота», «Сенная Площадь», «Чкаловская». Об этом сообщается на сайте госзакупок. От подрядчика потребуют заменить тепломеханические оборудования.

- Дата рассмотрения вторых частей заявок участников электронного аукциона и принятия решения о допуске/недопуске участников: 3 марта 2022 года. Дата подведения итогов аукциона: 4 марта 2022 года. 2.6.1. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ, - сообщается в конкурсной документации.

Добавим, что все работы должны выполнить до конца 2022 года. При этом от подрядчика потребуют и перевезти отходы на специальные полигоны.