Последние новости в Санкт-Петербурге на 10 февраля 2022 года: Номинация мультфильма на «Оскар» и причина отмены карантина для контактных

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 февраля 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 февраля 2022 года. Мы попытались разобраться, почему в городе отменили карантин для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом. По словам экспертов из системы здравоохранения, ковидные ограничения потихоньку утрачивают свой смысл, да и массовая вакцинация не защищает население от нового штамма «омикрон».

Появились слухи о том, что учительница, уволенная из петербургской школы за стихи Хармса, имеет судимость, а также сменила фамилию. Однако сама Серафима Сапрыкина в резкой форме опровергает информацию журналистов, девушка даже опубликовала в своих соцсетях справку из МВД об отсутствии судимости.

Режиссера-мультипликатора из Санкт-Петербурга номинировали на «Оскар». Антон Дьяков вместе с коллегами создал анимационную картину «БоксБалет», посвященную любви боксера и балерины. Мужчина признался «КП Санкт-Петербург», что был бы не против далее поработать в именитых студиях Disney или Pixar, но ему ближе независимость с творческой свободой. Для него номинация своей короткометражки – уже огромный успех, но режиссер не исключает, что это может стать билетом в высшую лигу мультипликации.