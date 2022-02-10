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Происшествия10 февраля 2022 4:53

Пожар произошел в деревне Ломаносовского района Ленобласти

Огонь охватил постройку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Пожар произошел в деревне Ломаносовского района Ленобласти

Пожар произошел в деревне Ломаносовского района Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деревне Ломоносовского района Ленинградской области произошел пожар. Возгорание случилось почти в полночь 9 февраля 2022 года в деревне Узигонты. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

- В 23:50 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в деревне Узигонты. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные смены 54 и 56 пожарно-спасательных частей Ленинградской области в составе восьми человек и двух единиц техники, - рассказали в МЧС.

Оказалось, что в указанной деревне горела хозяйственная постройка на общей площади десяти квадратных метров. Ее потушили лишь спустя час после поступления заявки.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания пока устанавливаются.