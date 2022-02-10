Автобусы изменили маршрут из-за ДТП на Московском шоссе в Петербурге

Автобусы изменили движение из-за ДТП на Московском шоссе в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в четверг, 10 февраля 2022 года, на Московском шоссе Санкт-Петербурга произошла авария, которая изменила движение автобусов. Об этом рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- В связи с ДТП на Московском шоссе в направлении к городу часть рейсов автобусов № 196 со стороны Колпино направлены в объезд по Софийской улице, - сообщили в комитете со ссылкой на организатора перевозок.

Также сообщается, что пассажиры могут спокойно выйти у станции метро "Дунайская", если хотят добираться до необходимого им места по другому маршруту.

Сейчас пассажиров просят при посадке в автобусы уточнять у водителей или кондукторов трассу следования автобуса.