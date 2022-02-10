Полиция задержала троих подозреваемых в похищении человека в Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в похищении человека в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области сотрудники уголовного розыска задержали трех человек, подозреваемых в похищении человека, которое произошло еще весной 2021 года. Специалисты полагают, что преступление связано с разделом криминального дохода от торговли наркотиками. Об этом 10 февраля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- В полицию обратился 45-летний житель деревни Даймище Гатчинского района, который рассказал, что чудом смог сбежать от похитителей, которые несколько дней удерживали, требуя 1 миллион рублей якобы в счет долга, - рассказали в полиции.

Среди подозреваемых в похищении оказались 28-летний и 26-летний жители Гатчины, 24-летний петербуржец. Двое задержаны еще одного ищут.

Также полиция вышла на 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. Во время обысков у него дома оперативники нашли нарколабораторию по производству мефедрона. Устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанных, а также причастность к ней иных лиц.