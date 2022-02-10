Полуторагодовалого ребенка госпитализировали с тяжелым отравлением в Петербурге

Полуторагодовалую девочку госпитализировали с тяжелым отравлением в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением. Это произошло вечером 9 февраля 2022 года в Красногвардейском районе города. Девочку полутора лет экстренно госпитализировали в детскую больницу №19. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Известно, что в 21:40 часов из квартиры дома 40/1 по Индустриальному проспекту была госпитализирована малышка, которой через пару месяцев должно исполниться два года, - рассказал источник.

У девочки было острое пероральное отравление смесью лекарственных препаратов. Она находится в тяжелом состоянии.

Известно, что малышка около семи часов вечера по недосмотру родителей съела неизвестное количество таблеток. Семья у девочки на учете не состоит. Сейчас проводится проверка, а врачи спасают малышку.