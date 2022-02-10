21-летний парень зарезал сожителя своей матери в Петербурге

В Петербурге парень убил сожителя своей матери Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 21-летний парень зарезал сожителя своей матери. Во втором часу ночи 9 февраля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома 20 по проспекту Кузнецова в неадекватном состоянии бегает женщина. На место выехали правоохранители, рассказал "КП-Петербург" источник.

- На месте полицейские обнаружили раненного 51-летнего мужчину, которого срочно госпитализировали в больницу. У него была проникающая колото-резанная рана шеи. Спустя несколько часов он скончался в больнице, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В той же квартире полицейские задержали 21-летнего молодого человека. Выяснилось, что семье происходило застолье, в ходе которого между парнем и мужчиной возник конфликт. Молодой человек схватил нож и ударил им сожителя матери.

Молодого человека задержали и отправили под стражу. Также было возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что ранее парень был уже судим дважды.