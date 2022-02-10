Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 6:57

Подросток попал в реанимацию тяжелым отравлением в Петербурге

Скорую помощь мальчику вызвал его друг
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подросток попал в реанимацию тяжелым отравлением в Петербурге

Подросток попал в реанимацию тяжелым отравлением в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в больницу в тяжелом состоянии попал 14-летний подросток. Оказалось, что у него острое отравление. Об этом 10 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В детскую больницу №19 вечером 8 февраля от дома 33 по Варшавской улице с острым пероральным отравлением препаратом депримирующего действия, в тяжёлом состоянии госпитализирован подросток. Его поместили в отделение реанимации, - рассказал источник.

Выяснилось, что скорую помощь вызвал друг мальчика. Другой их приятель попросил друга довести до дома парня, который был с признаками алкогольного опьянения. Однако, употреблял ли что-то мальчик и когда, точно не известно.

Мальчик проживает с мамой, так как с отцом она в разводе уже 10 лет и мужчина живет в Хабаровске. По факту отравления проводится проверка.