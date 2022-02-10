Подросток попал в реанимацию тяжелым отравлением в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в больницу в тяжелом состоянии попал 14-летний подросток. Оказалось, что у него острое отравление. Об этом 10 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В детскую больницу №19 вечером 8 февраля от дома 33 по Варшавской улице с острым пероральным отравлением препаратом депримирующего действия, в тяжёлом состоянии госпитализирован подросток. Его поместили в отделение реанимации, - рассказал источник.

Выяснилось, что скорую помощь вызвал друг мальчика. Другой их приятель попросил друга довести до дома парня, который был с признаками алкогольного опьянения. Однако, употреблял ли что-то мальчик и когда, точно не известно.

Мальчик проживает с мамой, так как с отцом она в разводе уже 10 лет и мужчина живет в Хабаровске. По факту отравления проводится проверка.