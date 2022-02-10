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Происшествия10 февраля 2022 7:19

Дерево рухнуло на машины в Петербурге

Подгнивший тополь накрыл две припаркованные иномарки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Дерево упало на машины на Диагональной улице. Фото: vk.com/spb_today

Дерево упало на машины на Диагональной улице. Фото: vk.com/spb_today

Необычное для зимы происшествие случилось в Выборгском районе Петербурга. Утром жители Диагональной улицы увидели сломанное дерево, которое «удачно» накрыло две припаркованные машины.

- У кого-то не очень доброе утро. Диагональная, 4 корпус 1, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Судя по опубликованному в соцсетях фото, не слишком старый тополь сломался посередине ствола, на уровне чуть выше человеческого роста. Стоявшим под окнами дома «Форду» и «Солярису» не повезло оказаться рядом.

Впрочем, повреждения у машин не слишком серьезные. Лучше, чем от рухнувшей на крышу ледяной глыбы с крыши.