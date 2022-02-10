Волонтеры доставили 10 тысяч наборов лекарств для больных коронавирусом в Петербурге

Около 10 тысяч наборов лекарств петербургские волонтеры доставили пациентам с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге волонтеры-медики за первые недели 2022 года доставили больным коронавирусом горожанам более 10 тысяч наборов лекарств. Каждый день препараты больным разносят по 30 человек. Они помогают в Выборгском, Фрунзенском, Петроградском и Приморском районах города. Об этом 10 февраля 2022 года рассказали в Смольном.

- В нашем городе очень сильны традиции волонтерского движения. Не случайно Петербург называют столицей добровольчества. В период пандемии такое содействие особенно важно. Волонтеры-медики пришли на помощь с самого ее начала и продолжают выполнять свою важную и благородную миссию, - отметил губернатор Александр Беглов.

Помимо этого волонтеры помогают в поликлиниках и больницах Северной столицы. Это более 360 человек, в основном студенты, которые помогают врачам и медсестрам с обзвоном пациентов, заполняют электронные таблицы и многое другое.