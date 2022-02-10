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Происшествия10 февраля 2022 8:39

21 человек погиб в ДТП на «встречке» в Ленобласти за январь

ГИБДД проведет рейды по нарушителям на встречной полосе в Ленобласти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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ГИБДД проведет рейды по нарушителям на встречной полосе.

ГИБДД проведет рейды по нарушителям на встречной полосе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвело печальные итоги аварийности за январь. В частности, по самым тяжелым ДТП, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Чаще всего к серьезным последствиям это приводит на загородных трассах.

- По итогам января 2022 года на территории Ленинградской области произошло 57 ДТП, связанных с выездом водителей на полосу встречного движения, в которых погибло 21, а травмировано 98 человек, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Чтобы снизить число аварий, с 14 по 20 февраля инспекторы выйдут в профилактические рейды против нарушителей правил, выезжающих на «встречку».

Ловить водителей будут в том числе с квадрокоптеров, которые видят картинку сверху.