21 человек погиб в ДТП на «встречке» в Ленобласти за январь

ГИБДД проведет рейды по нарушителям на встречной полосе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвело печальные итоги аварийности за январь. В частности, по самым тяжелым ДТП, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Чаще всего к серьезным последствиям это приводит на загородных трассах.

- По итогам января 2022 года на территории Ленинградской области произошло 57 ДТП, связанных с выездом водителей на полосу встречного движения, в которых погибло 21, а травмировано 98 человек, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Чтобы снизить число аварий, с 14 по 20 февраля инспекторы выйдут в профилактические рейды против нарушителей правил, выезжающих на «встречку».

Ловить водителей будут в том числе с квадрокоптеров, которые видят картинку сверху.