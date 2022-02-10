Царское Село сделало бесплатный вход во дворцы в честь Дня всех влюбленных

Царское Село сделало бесплатный вход для Валентин, Валентинов и Любовей 14 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоро самый романтический праздник в году. В честь этого музей-заповедник Царское Село решило устроить подарок для гостей с именами Валентин, Валентина и Любовь. 13 и 14 февраля 2022 года они смогут посетить дворцы заповедника бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- 13 и 14 февраля посетители с этими именами смогут посетить Екатерининский и Александровский дворцы бесплатно. Для этого в кассе музея надо показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец, - рассказали в Царском Селе.

Дворцы в эти дни будут работать с 10 до 18 часов, а кассы до 16:45 часов. Для того, чтобы посетить дворцы надо обязательно иметь QR-код или справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест, выполненный не ранее чем за 48 часов.

Напомним, что также 13 февраля несовершеннолетним вход в музеи будет еще запрещен.