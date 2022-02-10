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Авто10 февраля 2022 9:01

На трассе "Скандинавия" в Ленобласти ограничили движение

На время ремонтных работ там перекрыты две полосы движения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Скандинавия" ограничили движение до 21 февраля

На трассе "Скандинавия" ограничили движение до 21 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области ограничили движение автомобилей. Это связано с ремонтными работами по восстановлению деформационного шва. Об этом 10 февраля 2022 года рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В период работ полностью перекрыто движение по второй и третьей полосам в сторону Санкт-Петербурга. Проезд осуществляется по переходно-скоростной и первой полосам, - сообщили дорожники.

Планируется, что работы будут проходить вплоть до 21 февраля. За этот период специалисты восстановят профиль деформационного шва, восстановят гидроизоляцию и покрытие асфальтом.

На время, пока две полосы будет перекрыты, по двум остальным ограничат движение до 40 километров в час.