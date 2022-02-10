Дистанционные больничные в Петербурге можно будет закрыть за 24 часа

Дистанционно открыть больничный в Петербурге можно будет с 14 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за перегрузки системы здравоохранения на фоне стремительного роста заражений в Санкт-Петербурге упростили способ получения больничного листа, его можно достать всего за 24 часа. Уже с 6 февраля 2022 года приболевшие горожане могут открыть листок нетрудоспособности дистанционно, оставив заявку через сервис 122. Об этом рассказал директор Автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров.

- Через службу 122 можно подавать заявку на открытие больничного. Информация поступает в поликлинику по месту прикрепления. После этого должна быть дистанционная консультация с врачом, - объяснил Захаров.

После этого врач откроет пациенту больничный лист. Закрыть его можно будет также дистанционно через сервис 122. Тем более, что все листки трудоспособности сейчас выдаются в электронном виде.

Новый приказ о дистанционном оформлении больничных очень облегчает процесс.

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