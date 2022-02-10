780 человек госпитализировано с ковидом в Петербурге за сутки

780 человек госпитализировано в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

780 человек с признаками ОРВИ и коронавируса госпитализированы в Петербурге за сутки. Такие данные приводятся в информационной справке Смольного. Выписан из стационара 831 человек. Всего на лечении в больницах города находится 8600 человек. В том числе 412 – во временном госпитале в «Ленэкспо».

- В реанимациях лежат 650 пациентов. 327 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщается в справке.

Всего в городе развернуто 10 039 инфекционных коек для ковидных больных, 34% из них свободны. Пациентов принимают 18 стационаров городского и три федерального подчинения.

За сутки заболели 21 644 человека, 15 215 – выздоровели. Еще 58 пациентов скончались.

На амбулаторном лечении находятся 161 818 петербуржцев.

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