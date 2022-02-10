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Здоровье10 февраля 2022 10:10

Большинство звонков на 122 в Петербурге связаны с вызовом врача на дом

С начала работы служба приняла более 8,5 миллионов вызовов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Большинство звонков на 122 в Петербурге связана с вызовом врача на дом

Большинство звонков на 122 в Петербурге связана с вызовом врача на дом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис 122 в Санкт-Петербурге работает уже почти два года. Его запустили 16 апреля 2020 года. С тех пор служба приняла более 8,5 миллионов звонков от жителей Петербурга. Об этом 10 февраля 2022 года рассказал директор Автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров.

- 80-90 процентов звонков связаны с вызовом врача на дом, - пояснил Захаров.

Помимо этой опции, через сервис жители Петербурга теперь могут закрывать больничные листы. Для этого нужно оставить заявку с помощью голосового помощника.

А с 14 февраля аналогично через сервис можно будет и открыть больничный дистанционно. В каждом из этих случаев окончательное решение будет принимать врач.

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