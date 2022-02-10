Комздрав разъяснил порядок оформления больничного по 122

Закрыть и открыть больничный можно без визита к врачу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Комитете по здравоохранению Петербурга еще раз рассказали горожанам, как правильно оформить больничный при помощи службы 122 без визита к врачу. А также закрыть его. Сейчас эту услуги особо востребованы.

- Сейчас порядок выглядит так: вы звоните в 122. Информация поступает в поликлинику по месту жительства. После этого должна быть дистанционная консультация с врачом. И только по его решению может быть закрыт больничный лист или нет, - рассказала на пресс-конференции начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По ее словам, все листки трудоспособности сейчас выдаются в электронном виде. Новый приказ о дистанционном оформлении больничных очень облегчает работу врачей, на которых сейчас выпадает большая нагрузка. В среднем каждый медик в день обходит 30 пациентов.

Что касается закрытия больничного. Сейчас все медики проинструктированы, что закрывать больничный лист можно без теста на COVID, если симптомов нет. Сделать это можно также через службу 122. Заявка должны быть отработана за 24 часа.

Напомним, что подавать заявки можно также через чат-бот службы 122 в Телеграм.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: