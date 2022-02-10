Михайловский замок в Петербурге изменит режим работы с 21 февраля

Михайловский замок в Петербурге изменит режим работы на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Михайловский замок в Санкт-Петербурге заявил о том, что собирается изменить режим работы. Об этом в музее сообщили 10 февраля 2022 года. График работы замка сохранится, однако для посетителей не будут доступны несколько залов вплоть до середины апреля.

- Дорогие посетители, с 21 февраля по 11 апреля 2022 года в Михайловском замке по техническим причинам будут закрыты некоторые залы, - сообщили в пресс-службе музея.

Так, на указанный период для посетителей будут закрыты: Воскресенский зал, Большой Тронный зал императора Павла I, а также Галерея арабесок и бывшие покои камер-фрейлины А.С. Протасовой.

Напомним, что вход в замок осуществляется только по QR-кодам о вакцинации, перенесенном коронавирусе или при наличии медицинского отвода и отрицательного ПЦР-теста.