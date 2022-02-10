Бухгалтер в Петербурге присвоила 12 млн рублей «в качестве прибавки к зарплате»

Бухгалтер Юлия Дроздова на протяжении трех лет похищала деньги организации и переводила их себе в качестве прибавки к заработной плате Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный бухгалтер одного из медцентров в Петербурге украла больше 12 млн рублей. Юлия Д. на протяжении трех лет переводила деньги компании на свой счет с назначением «заработная плата». Женщину приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

- С 2017 по 2020 год Д. умышленно присваивала себе чужие деньги, назначая их себе как заработную плату. За три года похитила больше 12 миллионов рублей. Подсудимая свою вину признала полностью, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, бухгалтер погашала долги по исполнительным производствам в течение двух лет – с 2018 по 2020 год. Сумма украденных денег за этот период составил почти 1 млн рублей.

Женщину поместили под стражу после того, как огласили приговор в зале Ленинского районного суда.