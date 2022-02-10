В Петербурге женщины устроили спор за собаку в суде

Петербурженки устроили спор за собаку в суде Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге состоялся суд, который решал спор между двумя женщинами из-за того, что они не смогли поделить собаку. Заседание состоялось 10 февраля 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Весной 2021 года хозяйка собаки породы цвергшнауцер Кеши заболела и попросила свою знакомую взять на время своего любимца. После выздоровления она попросила отдать собаку назад, однако приятельница на отрез отказала, а также запретила даже увидеться женщине с Кешей, - рассказали в пресс-службе судов.

После долгих споров, хозяйка Кеши обратилась в суд, уточнив, что что договор дарения между сторонами не заключался, собака была передана на период болезни.

Ответчица же заявила, что собака - это не игрушка и с ней ей будет жить лучше, чем с хозяйкой.

Тем не менее, суд встал на сторону хозяйки и обязал ответчицу вернуть любимца домой.