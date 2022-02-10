Ударила ножом: появились подробности уголовного дела учительницы, уволенной за стихи Хармса

Поданным суда, Сима Казимова получила два года за нанесение ножевых ранений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба судов Волгоградской области обнародовала информацию о судимости Симы Казимовой, как, по предварительным данным, раньше звали Серафиму Сапрыкину – учительницу, уволившуюся из школы из-за скандала со стихами Хармса.

- Согласно материалам дела, 29 октября 2007 года Казимова, отдыхая в компании друзей, сделала замечание знакомому С. В ответ С. ударил ее кулаком в лицо. За девушку вступился ее друг Б. Между мужчинами завязалась драка. После чего Казимова, взяв со стола кухонный нож, дважды ударила им С., - говорится в материалах дела.

Сама девушка на суде вину отрицала, но ей все же дали два года лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд прошел в декабре 2008 года. По другим данным, наказание было условным.

Отметим, что сама учительница, после появления первых сообщений о ее судимости, опровергла эту информацию, опубликовав пост в соцсетях со справкой из МВД.

- Фамилию значит можно сменить и все, ты не судим? Если бы это работало, то все бы так делали. Руки трясутся, но вот справка, - написала девушка.

Отметим, что документов, подтверждающих, что Сима Казимова и Серафима Сапрыкина один и тот же человек, суд не приводит.

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