Мощный фонтан воды вырвался из-под земли на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Фонтан воды вырвался из-под земли в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Очередной прорыв произошел в Санкт-Петербурге. Днем 10 февраля 2022 года на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе города огромный фонтан воды вырвался из-под земли. Очевидцы сняли все происходящее на видео. На кадрах видно, как мощный поток поднимается вверх на несколько метров.

- Трубу прорвало у дома 74/1 на проспекте Маршала Жукова, - сообщили свидетели.

На месте уже работает аварийная бригада "Теплосети" Петербурга. Специалисты отмечают, что теплоснабжение и подача горячей воды в близлежащие дома осуществляется в штатном режиме, без каких-либо перебоев.

Ремонтные работы у "фонтана" уже идут. В компании сообщают, что они продлятся до 7 часов утра 11 февраля. Местных жителей просят не приближаться к местам парения и вытекания воды.