Детей эвакуировали из школы Красногвардейского района из-за угрозы минирования

Детей эвакуировали из школы №129 Красногвардейского района Петербурга из-за сообщений о минировании Фото: Артем КИЛЬКИН

Учеников школы №129 ГБОУ СОШ Красногвардейского района Санкт-Петербурга экстренно эвакуировали днем 10 февраля. Детей вывели из здания из-за сообщения о минировании. Видеозапись с места опубликовали в социальной сети во «ВКонтакте».

На место направились сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших нет. Полиция проверяет достоверность сообщения о возможном минировании.

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