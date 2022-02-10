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Происшествия10 февраля 2022 11:35

Детей эвакуировали из школы Красногвардейского района из-за угрозы минирования

Видеозапись эвакуации опубликовали в социальной сети
Кирилл МИНЯЙЛО
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Детей эвакуировали из школы №129 Красногвардейского района Петербурга из-за сообщений о минировании

Детей эвакуировали из школы №129 Красногвардейского района Петербурга из-за сообщений о минировании

Фото: Артем КИЛЬКИН

Учеников школы №129 ГБОУ СОШ Красногвардейского района Санкт-Петербурга экстренно эвакуировали днем 10 февраля. Детей вывели из здания из-за сообщения о минировании. Видеозапись с места опубликовали в социальной сети во «ВКонтакте».

На место направились сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших нет. Полиция проверяет достоверность сообщения о возможном минировании.

Новость дополняется.