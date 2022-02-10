Семья ребенка, на коляску которого упал снег с крыши, отказалась от помощи властей

Пострадавшему ребенку помощь врачей не требуется. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Родители годовалого малыша, на коляску которого упал снег с крыши дома в центре Петербурга, отказалась от помощи властей. После ЧП, произошедшего в минувший понедельник на 4-й Советской улице, с визитом к семье приходили районные чиновники.

- Губернатор с намине встречался. Пришла врио главы района. Единственное, что она предложила – дополнительную медицинскую помощь. Но малышу она не требуется, поэтому мы отказались, - рассказала мама ребенка «Мойке 78».

Напомним, что разобраться в причинах инцидента и помочь семье поручил глава Петербурга Александр Беглов.

Тем временем, в городе продолжаются следственные действия по делам об уборке снега и наледи. Только накануне были задержаны семь чиновников, которых подозревают в том числе во взятках.

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