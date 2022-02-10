Охранник из Мурино поймал вора, обокравшего в лифте 19 девушек

Охранник в Мурино помог полиции поймать вора телефонов у девушек Фото: Олег ЗОЛОТО

Охранник ТСЖ во Всеволжске помог полиции поймать телефонного вора. Преступник крал мобильники у пассажиров лифтов с декабря 2020 года. Всего он совершил 19 преступлений: каждая жертва – молодая девушка. Общая сумма похищенных мошенником телефонов составила почти полмиллиона рублей. О поступке охранника и задержании преступника рассказали в пресс-службе УМВД России по Всеволжскому району ЛО.

Преступник действовал по одной схеме. Злоумышленник проникал в шахту лифта и ждал на его крыше, когда в лифт войдет девушка. При начале движения мошенник останавливал лифт и представлялся жертве диспетчером. После он играл роль мастера по ремонту лифта. Для устранения неисправности вор просил подсветить ему фонариком на мобильном телефоне. Как только девушка протягивала телефон, мужчина его крал и скрывался.

- Последняя девушка заподозрила мужчину в мошенничестве и выбралась из лифта без его помощи. Она рассказала о случае охраннику и о догадках, что лже-мастер лифта может оказаться мошенником. Охранник вызвал наряд Росгвардии и самостоятельно отправился ловить преступника, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то охранник передал им злоумышленника.

За активную гражданскую позицию и помощь в задержании вора полицейские наградят охранника. По всем 19 фактам мошенничества на преступника завели уголовные дела.