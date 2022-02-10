Реставрация Смольного собора закончится в мае 2022 года

Интерьер Смольного собора полностью отреставрирован. Фото: kgiop.gov.spb.ru

В мае 2022 года завершится долгая эпопея с комплексной реставрацией Смольного собора. Жемчужина архитектуры, имеющая долгую и непростую историю, наконец предстанет перед горожанами во всей красе.

- Мы завершаем работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных центрального купола, после чего будут демонтированы леса, Все работы завершатся к маю 2022 года, – приводит слова председателя КГИОП пресс-служба Комитета.

Сейчас внутри собора стоят леса 76-метровой высоты, с 20-этажный дом. На них работают реставраторы, приводившие в порядок интерьер храма. Эти работы шли с 2017 года. А в 2015-16 годах был проведен капремонт фасада здания.

В целом на это потрачено около 900 млн рублей. Зато теперь творение Бартоломео Растрелли будет выглядеть так, как задумывал сам зодчий и те архитекторы, которые достаивали и перестраивали собор Воскресения Словущего, как правильно называется Смольный собор.