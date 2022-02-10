Более 800 свалок в лесах Ленобласти ликвидировали за 2021 год

833 свалки в лесах Ленобласти ликвидировали за 2021 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области за 2021 год было ликвидировано более 800 свалок, которые находились на землях лесного фонда. Об этом 10 февраля 2022 года рассказали в комитете по природным ресурсам региона.

- За прошедший год в суды было направлено 62 исковых заявлений об обязании лесопользователей провести мероприятия по очистке территории от мусора. К настоящему времени, по 33 заявлениям свалки ликвидированы, по 10 – на стадии исполнения, остальные – на рассмотрении в суде, - пояснили в комитете.

В общей сложности за ушедший год было убрано 833 незаконных свалок, с которых вывезли около 37 тысяч кубометров мусора.

Работы по мониторингу и очистке лесов Ленобласти продолжатся и в 2022 года. Также комитет призывает людей быть бережнее природе и не засорять ее.

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