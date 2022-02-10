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Происшествия10 февраля 2022 12:54

Труп одинокого пенсионера нашли по запаху в его квартире в Ленобласти

Полицию вызвали соседи мужчины
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Одинокий пенсионер умер в своей квартире в Ленобласти.

Одинокий пенсионер умер в своей квартире в Ленобласти.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тело одинокого мужчины было найдено в его квартире в деревне Большое Рейзино Гатчинского района Ленобласти. Полицию вызвали соседи пенсионера, который стал беспокоить резкий неприятный запах.

- 9 февраля поступил сигнал от местной жительницы, что в доме 58 деревни Большое Рейзино кто-то умер. На место был направлен участковый оперуполномоченный и бригада МЧС, - сообщает источник «КП-Петербург».

При помощи спасателей дверь в квартиру была вскрыта. В ванной комнате обычной «однушки» обнаружилось тело хозяина. Труп лежал на спине, рядом с унитазом. Ноги полусогнуты, одна рука на груди, другая на поясе.

Вероятно, мужчине резко стало плохо, он упал и уже не смог встать. Умершим оказался уроженец Ленинграда 1959 года. Учитывая, что тело пролежало в квартире довольно давно, оно успело частично разложиться.

Предварительно, следов насильственной смерти обнаружено не было.