Глава СК Александр Бастрыкин поручил отчитаться о проверке управляющих компаний в Петербурге

Бастрыкин поручил отчитаться о проверке управляющих компаний в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На массовые травмирования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области от падения наледи с крыш обратил внимание следственный комитет России. 10 февраля 2022 года глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ответственным отчитаться о проверках управляющих компаний города.

- Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК России в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел дать объективную правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега и по результатам представить доклады, - рассказали в ведомстве.

За последнее время в Петербурге и области пострадало много людей. Так, 7 февраля погиб 29-летний дворник от упавшей на него глыбы льда. В тот же день с крыши дома на 4-й Советской улицы снег упал прямиком на детскую коляску. Кроме того, организованы проверки и по другим травмированиям граждан в Красносельском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском районах города.

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