Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 13:26

Финляндия откроет границу для привитых от коронавируса жителей Петербурга

Пока что попасть за границу могут только студенты, дипломаты, владельцы недвижимости
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Финляндия планирует полностью открыть границы для привитых петербуржцев

Финляндия планирует полностью открыть границы для привитых петербуржцев

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре жители Санкт-Петербурга смогут свободно ездить в Финляндию, как это было в доковидные времена. Правительство страны собирается в ближайшие месяцы обсудить вопрос открытия границ с Россией для привитых от коронавируса граждан. Об этом 10 февраля пишут "Невские новости".

- По мнению комиссара Евросоюза по международному партнерству Ютту Урпилайнен, распространение нового штамма "омикрон" делает бессмысленным ограничение туристических поездок. С его мнением согласился и глава парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи, - пишет издание.

Пока что точные даты, когда границы могут быть все же открыты, не называются.

Сейчас граница с Финляндией для россиян открыта частично. Туда могут поехать владельцы недвижимости в Суоми, а также вида на жительство, студенты, дипломаты, а также владельцы командировочного удостоверения или служебного паспорта.