Финляндия откроет границу для привитых от коронавируса жителей Петербурга

Финляндия планирует полностью открыть границы для привитых петербуржцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре жители Санкт-Петербурга смогут свободно ездить в Финляндию, как это было в доковидные времена. Правительство страны собирается в ближайшие месяцы обсудить вопрос открытия границ с Россией для привитых от коронавируса граждан. Об этом 10 февраля пишут "Невские новости".

- По мнению комиссара Евросоюза по международному партнерству Ютту Урпилайнен, распространение нового штамма "омикрон" делает бессмысленным ограничение туристических поездок. С его мнением согласился и глава парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи, - пишет издание.

Пока что точные даты, когда границы могут быть все же открыты, не называются.

Сейчас граница с Финляндией для россиян открыта частично. Туда могут поехать владельцы недвижимости в Суоми, а также вида на жительство, студенты, дипломаты, а также владельцы командировочного удостоверения или служебного паспорта.